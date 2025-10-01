Figlia picchiata e drogata per accettare le nozze | bengalesi fermati dai carabinieri

Hanno fatto vivere in un incubo lungo quasi un anno la figlia poco più che maggiorenne, con l'obiettivo di costringerla ad accettare le nozze con un uomo più grande in Bangladesh, rinchiudendola in casa, picchiandola e drogandola: i responsabili, il padre di 55 anni e la madre di 42, dovranno ora difendersi dall'accusa di maltrattamento in famiglia e costrizione e induzione al matrimonio. A dare esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, firmata dal gip Raffaele Deflorio, sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Rimini, città in cui risiede la famiglia bengalese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Figlia picchiata e drogata per accettare le nozze: bengalesi fermati dai carabinieri

