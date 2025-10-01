Arezzo, 01 ottobre 2025 – Una serata indimenticabile quella del Fight Night Valdarno 2025, caratterizzata da incontri di altissimo livello tecnico e spettacolare, capace di emozionare il pubblico tra allegria, gioie, dolori e commozione. Il palazzetto dello sport del Matassino lo scorso week end si è trasformato in un’arena dove gli appassionati di sport da combattimento hanno potuto assistere a match memorabili e momenti di grande spettacolo. La serata si è aperta con l’incontro femminile di Muay Thai, in cui Bertocci ha dominato in maniera netta Bortolozzo, incapace di reggere il ritmo dell’avversaria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fight Nigh Festival. Al Matassino grande spettacolo