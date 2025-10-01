Fifa ferma le pressioni | sarà lei a scegliere le città del Mondiale 2026
Il conto alla rovescia verso il Mondiale 2026 sta già accendendo riflettori politici e sportivi: al centro, la disputa sulle città ospitanti tra la Casa Bianca e la Fifa, con l’organizzazione calcistica decisa a ribadire la propria autonomia decisionale. La regia del Mondiale resta alla Fifa Alla Leaders Week di Londra, nell’Allianz Stadium, il vicepresidente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
