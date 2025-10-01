Fifa Amnesty International chiede la sospensione dalle competizioni per Israele Le ultime

Israele, Amnesty International chiede la sospensione dalle competizioni calcistiche internazionali Israele torna al centro del dibattito sportivo internazionale. Amnesty International ha infatti lanciato un appello ufficiale a FIFA e UEFA, sollecitando la sospensione della Federazione calcistica israeliana (IFA) da tutte le competizioni internazionali. Secondo l’organizzazione per i diritti umani, la IFA non dovrebbe più essere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

