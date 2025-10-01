Fifa Amnesty International chiede la sospensione dalle competizioni per Israele Le ultime

Israele, Amnesty International chiede la sospensione dalle competizioni calcistiche internazionali Israele torna al centro del dibattito sportivo internazionale. Amnesty International ha infatti lanciato un appello ufficiale a FIFA e UEFA, sollecitando la sospensione della Federazione calcistica israeliana (IFA) da tutte le competizioni internazionali. Secondo l’organizzazione per i diritti umani, la IFA non dovrebbe più essere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fifa, Amnesty International chiede la sospensione dalle competizioni per Israele. Le ultime

“4 giorni dopo che la Russia ha iniziato la guerra in Ucraina, la FIFA e la UEFA hanno sospeso la Russia. Ora siamo a 716 giorni di quello che Amnesty International ha definito un genocidio, eppure Israele continua a essere autorizzato a partecipare” Perfetto, - X Vai su X

Eric "The king" Cantona, ex calciatore di Manchester United e Francia, ieri parlando dal palco di Londra del Together4Palestine, ha denunciato il doppio standard di FIFA e UEFA nella gestione del caso Israele, chiedendo l'esclusione di quest'ultima da tutte le - facebook.com Vai su Facebook

