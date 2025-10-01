Fiere d’Ottobre via al suono della campane
Nelle ultime settimane Sassuolo ha ospitato, direttamente o indirettamente, Festivalfilosofia e Cersaie. Adesso, arrivano anche le Fiere d’Ottobre. Un variegato trittico culturale e sociale, chiuso dalle quattro Fiere (rigorosamente in dialetto sassolese) "di curiàus, dal bèli dann, di resdàur e di sdàs" che animeranno la città ogni fine settimana dal 4 al 26 ottobre. Facciamo un rapido passo indietro. Fino al 1503, quando Alfonso I d’Este concesse una fiera dove le merci potessero essere scambiate liberamente, senza dazi né pedaggi. Mezzo millennio dopo, la manifestazione si è arricchita senza mai dimenticare il suo spirito e le sue radici: in una parola, il commercio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
