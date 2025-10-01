Fidenza borseggia una donna mentre fa shopping in un negozio di abbigliamento | 30enne denunciata
Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza, hanno concluso un'indagine che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di una 30enne originaria dall'est Europa e residente fuori regione.Attraverso approfonditi accertamenti e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: fidenza - borseggia
Fidenza, borseggia la cliente di un negozio d’abbigliamento: denunciata 30enne dell’Est - Una 30enne originaria dall'Est Europa, residente fuori regione, è stata denunciata dai carabinieri per un furto con destrezza ai danni di una 80enne di passaggio a FIdenza. Riporta gazzettadiparma.it