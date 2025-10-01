Fiamme nella notte in città e provincia | il bilancio è di cinque mezzi colpiti

Lecceprima.it | 1 ott 2025

LECCE – Le fiamme bruciano i veicoli a Lecce e Gallipoli: il bilancio è di cinque mezzi colpiti. Due gli episodi registrati la scorsa notte, nei quali è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il primo, in città, si è verificato intorno alle 2 in via Liri: il fuoco ha avvolto la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: fiamme - notte

