Fiamme nella notte al Candelaro auto distrutta nell' incendio

Foggiatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un incendio auto, a Foggia, dove intorno alle 4.30 di oggi, 1° ottobre, è andata a fuoco una vettura parcheggiata in via Benedetto De Luca, zona Candelaro.Ancora da accertare la natura del rogo: le fiamme hanno avvolto e distrutto il veicolo, parcheggiato in strada a ridosso di un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiamme - notte

