Fiamme in un appartamento di Calcinaia | illesi gli occupanti
CALCINAIA – Fiamme in un appartamento a Calcinaia, occupanti illesi. Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta all’1,40 in via Martiri. Le fiamme hanno interessato un locale di un appartamento posto al piano terra obbligando le due persone residenti ad allontanarsi incolumi prima che il fumo invadesse l’intero appartamento. Il personale dei vigili del fuoco con appositi dispositivi di protezione individuale è riuscito ad entrare ed ha estinto l’incendio scongiurando che si propagasse anche ad altri locali. L’appartamento è stato dichiarato inagibile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
