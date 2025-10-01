Fiamme in conceria a San Miniato
Incendio in una conceria intorno alle 16 di martedì 30 settembre in via Martin Luther King a San Miniato. Le fiamme hanno interessato un impianto di aspirazione di un macchinario posto all'esterno dell'azienda. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pisa. Nessuna persona è rimasta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: fiamme - conceria
Solofra, inquinamento fiume Sarno: blitz nella conceria: multe e denunce #Solofra - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in una conceria a San Miniato, intervengono i vigili del fuoco - Incendio questo pomeriggio in una conceria a Ponte a Egola, nel comune di San Miniato. Secondo gonews.it
Incendio a Cana, le fiamme visibili a chilometri di distanza - Incendio a Cana, le fiamme visibili a chilometri di distanza (Video Facebook/Vab San Miniato) Incendio a Cana, le fiamme visibili a chilometri di distanza (Video Facebook/Vab San Miniato) ... Riporta lanazione.it