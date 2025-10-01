Fiamme in conceria a San Miniato

Incendio in una conceria intorno alle 16 di martedì 30 settembre in via Martin Luther King a San Miniato. Le fiamme hanno interessato un impianto di aspirazione di un macchinario posto all'esterno dell'azienda. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pisa. Nessuna persona è rimasta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

