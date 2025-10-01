Fiaccole per Gaza domani un corteo a Sondrio

Un corteo di luci per tenere viva la speranza e denunciare il dramma umanitario di Gaza. Martedì 2 ottobre, a Sondrio, il coordinamento dei presidi provinciali promuove l’iniziativa unitaria "Fiaccole di Umanità", nata per sostenere la missione della Global Sumud Flotilla e aderire all’appello. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

