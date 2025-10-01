Fiaccole per Gaza domani un corteo a Sondrio
Un corteo di luci per tenere viva la speranza e denunciare il dramma umanitario di Gaza. Martedì 2 ottobre, a Sondrio, il coordinamento dei presidi provinciali promuove l’iniziativa unitaria "Fiaccole di Umanità", nata per sostenere la missione della Global Sumud Flotilla e aderire all’appello. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: fiaccole - gaza
Fiaccole per Gaza, domani un corteo a Sondrio
Il 2 ottobre fiaccole e candele per ricordare il personale medico ucciso a Gaza - facebook.com Vai su Facebook
https://cosenzapp.it/cosenza-pace-per-gaza-decine-di-fiaccole-accese-bandiere-colorate-e-una-veglia-di-preghiera/… Cosenza, «Pace per Gaza»: decine di fiaccole accese, bandiere colorate e una veglia di preghiera #Cosenza #Calabria #CosenzApp - X Vai su X
Genova, la carica dei 25mila per la Flotilla: manifestanti bloccano il carico della nave della Zim, società israeliana - Grande adesione anche alla Cattedrale di San Lorenzo per la veglia solenne organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio ... Scrive ilsecoloxix.it
L’onda dei 10mila in corteo per Gaza: “Il Piemonte è palestinese” - Il corteo pacifico ha attraversato la città, issata la bandiera sugli uffici del Consiglio regionale. torino.repubblica.it scrive