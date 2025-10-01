FI L’Aquila partecipa alla tre giorni nazionale Libertà a Telese Terme
L'Aquila - Forza Italia L’Aquila è presente a Telese Terme per la manifestazione nazionale “Libertà”, evento che intreccia dibattiti politici, confronti con il mondo produttivo, momenti culturali e spettacoli, trasformando la tre giorni in un vero laboratorio di idee e proposte. La delegazione aquilana è guidata dal coordinatore comunale Stefano Cappetti e accompagnata dall’assessore regionale Roberto Santangelo, dal coordinatore regionale di FI Nazario Pagano, dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dalla consigliera Antonietta La Porta. Giustizia e sicurezza, riforme, innovazione e ricerca, sviluppo economico, energia e cultura i temi al centro della tre giorni con tanti ospiti sul palco. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
