FI L’Aquila partecipa alla tre giorni nazionale Libertà a Telese Terme

Abruzzo24ore.tv | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Aquila - Forza Italia L’Aquila è presente a Telese Terme per la manifestazione nazionaleLibertà”, evento che intreccia dibattiti politici, confronti con il mondo produttivo, momenti culturali e spettacoli, trasformando la tre giorni in un vero laboratorio di idee e proposte. La delegazione aquilana è guidata dal coordinatore comunale Stefano Cappetti e accompagnata dall’assessore regionale Roberto Santangelo, dal coordinatore regionale di FI Nazario Pagano, dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dalla consigliera Antonietta La Porta. Giustizia e sicurezza, riforme, innovazione e ricerca, sviluppo economico, energia e cultura i temi al centro della tre giorni con tanti ospiti sul palco. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

fi l8217aquila partecipa alla tre giorni nazionale libert224 a telese terme

© Abruzzo24ore.tv - FI L’Aquila partecipa alla tre giorni nazionale “Libertà” a Telese Terme

In questa notizia si parla di: aquila - partecipa

Cerca Video su questo argomento: Fi L8217aquila Partecipa Tre