Festival Voci dell’Anima | 16 spettacoli di teatro e danza selezionati su 84 candidature ricevute

Giunge alla sua XXIII edizione il Festival Voci dell’Anima che si svolgerà dal 9 al 15 ottobre al Teatro degli Atti di Rimini, diretto da Maurizio Argan e Alessandro Carli, ideato e promosso da Teatro della Centena con ResExtensa, in collaborazione con Comune di Rimini. L’edizione 2025 si. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

