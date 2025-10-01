Festival ’Non Mollare’ Dialoghi per la libertà

La Resistenza ci ha insegnato che non bisogna mai smettere di combattere per la libertà. Lo sapevano bene Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, Nello Traquandi e i fratelli Rosselli, che già negli anni Venti, a pochi mesi dall’assassinio Matteotti, pubblicarono il foglio " Non mollare ", un primo giornale di opposizione al regime. Era un foglio clandestino che i Chille de la balanza da inizio settembre celebrano con il festival "Non mollare!". Una rassegna che da domani si sdoppia tra Firenze e Roma con il Convegno di studi storici in due giornate, nel ricordo del centenario della "Notte dell’Apocalisse". 🔗 Leggi su Lanazione.it

