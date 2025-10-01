Festival ’Non Mollare’ Dialoghi per la libertà
La Resistenza ci ha insegnato che non bisogna mai smettere di combattere per la libertà. Lo sapevano bene Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, Nello Traquandi e i fratelli Rosselli, che già negli anni Venti, a pochi mesi dall’assassinio Matteotti, pubblicarono il foglio " Non mollare ", un primo giornale di opposizione al regime. Era un foglio clandestino che i Chille de la balanza da inizio settembre celebrano con il festival "Non mollare!". Una rassegna che da domani si sdoppia tra Firenze e Roma con il Convegno di studi storici in due giornate, nel ricordo del centenario della "Notte dell’Apocalisse". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: festival - mollare
Firenze, successo per la passeggiata d'inaugurazione del festival 'Non mollare'
Sono stata al Kalemana Festival (da neofita dello yoga) e ho imparato a non mollare del tutto, quando pensavo di non farcela
Festival Francescano. . Cosa possiamo fare per G*za? Abbiamo voluto concludere questa 17^ edizione del Festival Francescano con la testimonianza di Gennaro Giudetti, operatore umanitario, per lanciare un ultimo, accorato appello per la pace. #FestivalFr - facebook.com Vai su Facebook
’Con-vivere’, il festival. Dialoghi e musica all’insegna del ’plurale’ - Se il convivere è costitutivo della condizione umana, il ’con- Si legge su quotidiano.net
Festival del Sarà. Dialoghi sul futuro 2025 - Cos'è la libertà? - terza e conclusiva giornata - Di essere stato truffato alle elezioni precedenti trasformando una per chiusa in una verità acclarata con tutte le conseguenze del caso c'è stato anche un tentativo di colpo di Stato Alla fine alla ... Segnala radioradicale.it