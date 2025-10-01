La Resistenza ci ha insegnato che non bisogna mai smettere di combattere per la libertà. Lo sapevano bene Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, Nello Traquandi e i fratelli Rosselli, che già negli anni Venti, a pochi mesi dall’assassinio Matteotti, pubblicarono il foglio " Non mollare ", un primo giornale di opposizione al regime. Era un foglio clandestino che i Chille de la balanza da inizio settembre celebrano con il festival "Non mollare!". Una rassegna che da domani si sdoppia tra Firenze e Roma con il Convegno di studi storici in due giornate, nel ricordo del centenario della "Notte dell’Apocalisse". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival ’Non Mollare’. Dialoghi per la libertà