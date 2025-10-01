Festival della Scienza | Auspichiamo Leonardo sia presente
Non si placano le polemiche sulla presenza o meno di Leonardo all'edizione 2025 del Festival della Scienza. Per questo i vertici degli enti pubblici soci dell'associazione Festival della Scienza hanno concordato una nota congiunta a firma presidente della Regione, Marco Bucci, presidente della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: festival - scienza
Musica e scienza si incontrano al festival “Blues in Campus”
Firenze, torna il festival Planetaria: scienza e arte di incontrano alla Pergola
Applausi, la scienza non esatta delle standing ovation ai festival cinematografici
Cda Festival Scienza 'auspica' ripresa collaborazione Leonardo - X Vai su X
Ti aspettiamo al FESAV 2025! Torna anche quest'anno il FESAV - Festival della Scienza dell'Alto Vicentino, con un'edizione ancora più ricca di eventi, spettacoli, laboratori e molto altro! Seguici per non perderti nessun evento! 11-26 ottobre 2025 Schi - facebook.com Vai su Facebook
Pasticcio al Festival della Scienza. Le istituzioni richiamano Leonardo - I soci dell’associazione organizzatrice propongono all’azienda di partecipare all’evento. Scrive ilsecoloxix.it
Leonardo annulla la presenza al Festival della Scienza di Genova, ma “non vendiamo armi a Israele” - L’azienda spiega che “un gruppo di docenti e accademici si è fatto promotore di una petizione per chiedere l’esclusione di Leonardo Spa” dagli sponsor ... Secondo ilsecoloxix.it