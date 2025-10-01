Festival della grande cucina | Buonissima conquista Torino

Lidentita.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino celebra ancora una volta la migliore cucina internazionale, in tutte le sue forme, attraverso la quinta edizione di Buonissima, la manifestazione gastronomica tra le più importanti d’Italia, che si terrà nel capoluogo piemontese dal 22 al 26 ottobre prossimo. L’evento gastronomico, ideato dai giornalisti Stefano Cavallito e Luca Iaccarino e dallo chef Matteo Baronetto, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

festival della grande cucina buonissima conquista torino

© Lidentita.it - Festival della grande cucina: Buonissima conquista Torino

In questa notizia si parla di: festival - grande

10 settembre, a Empoli tutto pronto per la prima edizione del grande festival di storia

Overline Jam 2025: al via il più grande festival di street art, hip hop e urban style

Val d’Orcia Music Festival. Giovani protagonisti della grande kermesse

festival grande cucina buonissimaTorino capitale enogastronomica: torna il festival Buonissima 2025 - Dal 22 al 26 ottobre, Torino ospita la quinta edizione di Buonissima, con 120 eventi, 100 chef e location iconiche. Lo riporta italiaatavola.net

festival grande cucina buonissimaDalle piole all'alta cucina, dal 22 al 26 ottobre torna Buonissima - Quinta edizione della manifestazione che unisce cucina popolare, chef visionari e luoghi dell'arte. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Grande Cucina Buonissima