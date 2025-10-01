Festival del tortellino a Bologna 20 degustazioni per il re della cucina emiliana C’è anche la variante floreale

Bologna, 1 ottobre 2025 - Indiscusso re della cucina emiliana, il tortellino torna ad essere protagonista di ben 20 interpretazioni diverse. Succederà durante la tredicesima edizione del Festival del Tortellino, organizzato dalla risto-associazione Tour-tlen a Palazzo Re Enzo, sabato 4 ottobre dalle 11,30 alle 21,45. Non solo nella tradizionale versione in brodo di gallina o cappone: gli chef lo proporranno con sapori di mare, profumi di bosco, varianti vegetariane e persino note floreali. Gli assaggi . L’ingresso al salone del Podestà prevede l’acquisto di un coupon a 5,50 euro valido per un assaggio a scelta tra tortellini, un panino alla mortadella felsinea selezione tOur-tlen, un dolce della tradizione oppure un calice di vino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

