Festival del Cinema di Roma il tema dell' acqua arriva sul Blu Carpet

Romatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest'anno Acea si riconferma partner d'eccezione per il Festival del Cinema di Roma, che si terrà all'Auditorium Parco della Musica, dal 15 al 26 ottobre prossimi.Tantissimi gli appuntamenti in calendario. Dalla mostra "Acea Heritage", ospitata al Teatro Olimpico, che ripercorre le tappe. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festival - cinema

Il Book Adaptation Rights Market è una perla poco nota del festival del cinema di Venezia che a volte scopre i Leoni d'oro di domani

Giancarlo Esposito al Magna Graecia Film Festival: “Il cinema deve tornare nelle mani della gente, dei giovani registi, di chi non ha molti soldi a disposizione, perché così diventa più creativo” – Intervista video

Venezia, Bellocchio e Gifuni al Festival del Cinema con la serie tv Portobello sul caso Tortora

Festival del Cinema di Roma, il tema dell'acqua arriva sul Blu Carpet - La tematica dell'uso corretto delle risorse idriche approda al contest dei cortometraggi "I mille volti dell'acqua" ... Lo riporta romatoday.it

festival cinema roma temaFesta del cinema di Roma, è l'edizione del ventennale. L'evento pronto a invadere la città - Il programma della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Cinema Roma Tema