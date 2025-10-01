Festival al gran finale con Facchetti E poi via alla rassegna teatrale

Ilgiorno.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna "Festival Città di Cassano d’Adda" verso il gran finale, la stagione teatrale al via da ottobre ormai quasi completamente definita, un ricco calendario di corsi ed eventi, tutto pronto per un autunno-inverno ricchi al Teca, il Teatro Cassanese, "macchina da guerra" da 87 date all’anno e un progetto e sogno, "quello di diventare, sempre più e difficoltà nonostante, il punto di riferimento della cultura cassanese e un luogo di socializzazione per tutti". Il festival che si chiude in queste settimane ha portato a Cassano spettacoli evento: "Flux-Full Experience" di Fattoria Vittadini, "Italia-Svezia 0-0" di Piccola Fanteria Carrillon e Ilinx Teatro, "Tecniche di lavoro di gruppo" di Pietro Cerchiello, "Bauci-Circo delle Città invisibili" di Quattrox4, "Ora felice" di Qui e Ora Residenza Teatrale e molti altri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

festival al gran finale con facchetti e poi via alla rassegna teatrale

© Ilgiorno.it - Festival al gran finale con Facchetti. E poi via alla rassegna teatrale

In questa notizia si parla di: festival - gran

Baia Flaminia, gran folla al Festival del mare. Dimostrazioni su sport e soccorsi

Rinascimento europeo, tradizioni popolari e Musica World: il gran finale dell’Appennino Festival

Festival Darte al gran finale tra concerti e visite guidate

festival gran finale facchettiFestival al gran finale con Facchetti. E poi via alla rassegna teatrale - La rassegna "Festival Città di Cassano d’Adda" verso il gran finale, la stagione teatrale al via da ottobre ormai quasi completamente definita, un ricco calendario di corsi ed eventi, tutto pronto per ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Festival Gran Finale Facchetti