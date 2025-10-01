Festival al gran finale con Facchetti E poi via alla rassegna teatrale
La rassegna "Festival Città di Cassano d’Adda" verso il gran finale, la stagione teatrale al via da ottobre ormai quasi completamente definita, un ricco calendario di corsi ed eventi, tutto pronto per un autunno-inverno ricchi al Teca, il Teatro Cassanese, "macchina da guerra" da 87 date all’anno e un progetto e sogno, "quello di diventare, sempre più e difficoltà nonostante, il punto di riferimento della cultura cassanese e un luogo di socializzazione per tutti". Il festival che si chiude in queste settimane ha portato a Cassano spettacoli evento: "Flux-Full Experience" di Fattoria Vittadini, "Italia-Svezia 0-0" di Piccola Fanteria Carrillon e Ilinx Teatro, "Tecniche di lavoro di gruppo" di Pietro Cerchiello, "Bauci-Circo delle Città invisibili" di Quattrox4, "Ora felice" di Qui e Ora Residenza Teatrale e molti altri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
