Festeggiamenti San Biagio | ospiti speciali Uccio De Santis e Rovazzi

Fervono i preparativi a San Piero Patti per i festeggiamenti in onore del compatrono San Biagio vescovo e martire che, come tradizione, si terranno nel primo fine settimana di ottobre. Il programma liturgico ha avuto inizio lo scorso 26 settembre con la novena in preparazione della festa mentre. 🔗 Leggi su Messinatoday.it