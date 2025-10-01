Festa di San Michele in tanti a Vasto per la chiusura con i Nomadi e i fuochi pirotecnici

1 ott 2025

Centro di Vasto gremito per la festa di San Michele che martedì 30 settembre si è chiusa con lo spettacolo dei Nomadi e il tradizionale finale pirotecnico. In tanti hanno partecipato anche agli appuntamenti dei quattro giorni precedenti che hanno visto la presenza della Fanfara della Polizia di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

