Festa delle Offerte Prime | le migliori promozioni sui dispositivi Amazon

Tra pochi giorni inizierà la Festa delle Offerte Prime (7 e 8 ottobre), ma Amazon ha già deciso di scontare i suoi dispositivi tech. Prodotti di vario genere come gli smart speaker Echo, i lettori di ebook Kindle e le telecamere di sorveglianza Ring.Di seguito le migliori offerte disponibili:Echo. 🔗 Leggi su Today.it