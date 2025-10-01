Festa dell' Angelo custode
La storica contrada Scimicà di Morbegno ospita anche quest'anno la tradizionale Festa dell’Angelo Custode. Alle 20.00 si terrà la Santa Messa presso la chiesa dedicata all’Angelo Custode.Dalle 20.45, in piazza III Fontane, spazio alla festa con castagnata, giochi e musica. Il programma prevede. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: festa - angelo
Festa mobile a Castel sant’Angelo: dopo i D&G arriva l’Operacamion con “Tosca”
Festa del Vino di Castelvenere: i premi “Radici” a Luigi Mojo, Giuseppe Ilario, Angelo Cerulo e Antonio Pietrantonio (alla memoria)
Nino D'Angelo in concerto al Plebiscito: «Dopo Venezia doppia festa col mio popolo»
In occasione della Festa dell’Angelo Custode, GIOVEDÌ 02/10 la sede di PRIOLO G. sarà aperta SOLO di mattina: dalle 8:00 alle 13:00 Nel pomeriggio CHIUSO La sede di Siracusa sarà regolarmente aperta mattina 8:00-13:00 pomeriggio 16- - facebook.com Vai su Facebook
Festa dell’Angelo Custode a Priolo, vetrina di comunità per artigiani e commercianti - Anche quest’anno la comunità priolese si prepara a celebrare la festa dell’Angelo Custode, con un programma che unisce tradizione religiosa, momenti di socialità e valorizzazione delle realtà economic ... Secondo siracusaoggi.it
Festa dell’Angelo Custode a Priolo, l’amministrazione rassicura: “si farà”. Ma restano dubbi sulle date - Nonostante le tensioni in Consiglio comunale per la bocciatura di alcune variazioni di bilancio, la festa dell’Angelo Custode di Priolo Gargallo si farà. Riporta siracusanews.it