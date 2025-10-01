Festa della vendemmia a Barbarano Romano

La Festa della Vendemmia torna a Barbarano Romano domenica 5 ottobre.  Appuntamento a piazza G. Marconi.Sarà un’occasione per celebrare la tradizione e i sapori del territorio. A pranzo ci saranno vari stand gastronomici ricchi di prodotti tipici e intrattenimenti vari per grandi e piccini. Il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

