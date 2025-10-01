Festa della patata a Filettino

Sabato 11 e domenica 12 ottobre a Filettino, in provincia di Forsinone, si terrà la quarta edizione della "Festa della Patata".A partire dalle ore 18, saranno aperti gli stand per le strade del paese con piatti a base di patate e di vario genere.Ci sarà musica live e nel corso della serata e. 🔗 Leggi su Romatoday.it