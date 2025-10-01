Festa della mela di Belfiore

Veronasera.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di Belfiore celebra la settantaquattresima edizione della tradizionale Festa della Mela, un appuntamento che unisce convivialità, musica e tradizione. SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2025L’evento, organizzato dal Comitato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festa - mela

Festa medievale al centro Belfiore di Capolona - Arrivato alla sua terza edizione, l’evento propone una miriade di laboratori e attività per grandi e piccoli, compreso un mercatino di specialità enogastronomiche del territorio Arezzo, 7 giugno 2024 ... Come scrive lanazione.it

Festa della Mela Annurca a Valle di Maddaloni: 6 giorni con la regina della gastronomia campana - Dal 17 al 19 e dal 24 al 26 ottobre 2025 Valle di Maddaloni ospiterà la XXXI edizione della Festa della Mela Annurca, evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori. Riporta vesuviolive.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Mela Belfiore