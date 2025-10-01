Festa del Cinema di Roma 2025 | l’etichetta discografica FM Records firma tre colonne sonore

L’ETICHETTA DISCOGRAFICA FM RECORDS ALLA 20° FESTA DEL CINEMA DI ROMA CON TRE COLONNE SONORE La label FM Records ha prodotto le colonne sonore originali di “Per Te”, commovente storia vera con Edoardo Leo, “Libero sempre comunque mai”, documentario sull’attore Libero De Rienzo e “La Preside”, serie tv con Luisa Ranieri nel ruolo di una dirigente scolastica appassionata e combattiva. La FM Records, etichetta discografica attiva nella produzione e pubblicazione di colonne sonore originali, sarà presente alla Festa del Cinema di Roma con le soundtrack di due film e una serie televisiva. I tre progetti verranno presentati in anteprima assoluta nelle sezioni Grand Public, Freestyle e nelle proiezioni speciali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

