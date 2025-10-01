Festa del 118 nelle piazze | Tutti a scuola di primo soccorso

Granarolo (Bologna), 1 ottobre 2025 – Neanche la pioggia è riuscita a smorzare l’entusiasmo e l’affluenza, oggi a Granarolo, della giornata dedicata alla nona edizione della ’Mille e 118 Miglia del soccorso’. Un evento itinerante, ideato dal dottor Cristian Manuel Perez, presidente della Fondazione Perez-Koskowska, per diffondere la cultura del primo soccorso, della sicurezza stradale e del volontariato in ambulanza. Oggi la carovana del tour è arrivata a Granarolo dove, in mattinata, si è tenuto un incontro all’Istituto Anna Frank, mentre nel pomeriggio, nonostante la pioggia, i mezzi e i volontari si sono assiepati in Piazza del Popolo per una serie di attività dimostrative e formative dedicate alla sicurezza stradale e al primo soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

