Festa dei nonni un pomeriggio per rafforzare i legami fra generazioni

Un pomeriggio per riaffermare un legame di grande affetto, in una ricorrenza speciale. Ferrara celebra la Festa dei nonni, dedicando un laboratorio a grandi e piccoli, organizzato con l'intento di regalare emozioni e lasciare ricordi duraturi nel tempo a tutti i partecipanti.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

FESTA DEI NONNI A GABBIOLO In occasione della Festa dei Nonni, abbiamo il piacere di invitarvi a un pomeriggio speciale, ricco della musica proposta da "Luca Michi Pianobar" e dei giochi di movimento per trascorrere del tempo insieme in allegria.

