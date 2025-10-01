Festa dei Nonni 2025 | Mediaset lancia la campagna Chiamali come vuoi amali più che puoi

In occasione della Festa dei Nonni 2025, che si celebra giovedì 2 ottobre, Mediaset dedica una campagna istituzionale dal titolo “Chiamali come vuoi, amali più che puoi”, pensata per rendere omaggio a tutte le nonne e i nonni, figure fondamentali all’interno della famiglia. Lo spot sarà trasmesso oggi e domani su tutte le reti del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, con l’obiettivo di diffondere un messaggio di affetto e riconoscenza. Festa dei Nonni 2025: il valore insostituibile dei nonni. La campagna mette in evidenza il patrimonio di affetti, ricordi e saggezza che i nonni rappresentano per figli e nipoti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

