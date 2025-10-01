Ferrovie incontri a Palazzo d' Orléans sul progetto della nuove stazione di Cefalù

Passi avanti nei progetti di ampliamento e nuovi servizi in alcuni nodi ferroviari significativi in zone ad alta vocazione turistica in Sicilia. Progetti che garantiranno importanti benefici ai rispettivi territori, preparandoli alla realizzazione della grande infrastruttura del Ponte sullo.

Numerose le conferme sugli investimenti e i lavori in corso sulle #ferrovie del #Piemonte ed italiane che il presidente della Regione Alberto Cirio ha ottenuto dal nuovo amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana Gianpiero Strisciu

Ferrovie: FS e Italferr rafforzano la partnership in Arabia Saudita

Ferrovie, due tavoli tecnici a Palazzo d'Orléans sui progetti delle nuove stazioni di Taormina e Cefalù - Il futuro delle stazioni di Taormina e di Cefalù al centro di due tavoli tecnici che si sono svolti a Palazzo d'Orléans, coordinati da Simona Vicari, esperta per le infrastrutture del presidente della