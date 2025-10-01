Ferro da stiro a 6mila euro | smantellata maxi truffa agli anziani

Una maxi truffa da 3,5 milioni di euro ai danni di anziani è stata smantellata dalla Procura di Padova. Quarantuno persone sono finite nel registro degli indagati con accuse che spaziano dall’associazione per delinquere alla truffa aggravata, dall’estorsione all’autoriciclaggio. Un’organizzazione criminale che, attraverso falsi quiz telefonici e contratti capestro, vendeva oggetti comuni a prezzi folli: un ferro da stiro a 6mila euro, uno stendibiancheria a 1.500 euro. Prodotti spacciati per premi esclusivi ma pagati a caro prezzo da vittime fragili e sole, scelte con cura e poi ricattate senza pietà. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “Ferro da stiro a 6mila euro”: smantellata maxi truffa agli anziani

