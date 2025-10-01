Ferraretto Drin Drin | Dopo due anni di assedio inaccettabile il silenzio complice dell’Europa su Gaza

Il conflitto israelo-palestinese rappresenta oggi non solo una tragedia umanitaria, ma anche una ferita politica che mina la credibilità dell’Europa e dell’Occidente di fronte al mondo, il diritto internazionale e la stabilità dell’intero Mediterraneo. L’assedio della Striscia di Gaza con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

