Ferrara Triathlon a Cervia Podio sfiorato per Cillani

Si sono svolti come ormai di consueto a Cervia, nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 settembre i Campionati Italiani di Triathlon Sprint Assoluti e Age Group, e la Coppa Crono Triathlon. Il sabato ad aprire le danze è stata la gara Sprint, presenti in campo maschile per la società ferrarese ben 6 atleti: primo a tagliare il traguardo il giovanissimo Andrea D’Iapico (28° cat. YB), a seguire Raul Cillani che sfiora il podio di categoria (4° cat. M6), Alessandro Fari (50° cat. M4), Luca Lazzari (59° cat. M4), Andrea Astori (16° cat. M5) e Valerio Dini (15° cat. M6). In campo femminile presenti Anita Bergamini (11° cat. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

