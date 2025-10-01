Ferrara da record | il caffè al bar costa 1,43 euro seconda città più cara d’Italia
Ferrara, primo ottobre 2025 – Ferrara si colloca al secondo posto in Italia per il prezzo più alto del caffè al bar: 1,43 euro in media per una tazzina. Un dato che sorprende, perché la città estense precede realtà solitamente considerate più “costose”, come Padova e Belluno, e si piazza subito dietro Bolzano, che guida la classifica nazionale con un prezzo medio di 1,47 euro. A rivelarlo è uno studio del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), realizzato in collaborazione con Assoutenti, diffuso in occasione della Giornata Internazionale del Caffè. Secondo lo studio, bere un espresso al bar è diventato un lusso sempre meno alla portata, almeno rispetto al passato: confrontando i dati del 2021 con quelli aggiornati ad agosto 2025, il prezzo medio nazionale è passato da 1,04 euro a 1,25 euro, con un aumento del 20,6% in soli quattro anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ferrara - record
Il 2024 l’anno più caldo in Emilia-Romagna: Ferrara record nel disagio bioclimatico
TIRO A SEGNO. MEDAGLIE E RECORD A SQUADRE PER ASD BONDENO AI CAMPIONATI ITALIANI DI ROMA. L'Articolo: https://www.ferrarasport.it/tiro-a-segno-medaglie-e-record-a-squadre-per-asd-bondeno-ai-campionati-italiani-di-roma/ - facebook.com Vai su Facebook
Ferrara da record: il caffè al bar costa 1,43 euro, seconda città più cara d’Italia - Assoutenti fotografa i rincari della tazzina: +20,6% dal 2021 a oggi. ilrestodelcarlino.it scrive
Omicidio Ferrara, i videogame, il bar e gli spinelli. Così hanno preparato il delitto - Manuel e Riccardo, i due killer di Ferrara, vivevano la loro vita tra il bar della piazza, la console e i giri in scooter. Da ilgiornale.it