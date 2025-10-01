Ferrara da record | il caffè al bar costa 1,43 euro seconda città più cara d’Italia

Ferrara, primo ottobre 2025 – Ferrara si colloca al secondo posto in Italia per il prezzo più alto del caffè al bar: 1,43 euro in media per una tazzina. Un dato che sorprende, perché la città estense precede realtà solitamente considerate più “costose”, come Padova e Belluno, e si piazza subito dietro Bolzano, che guida la classifica nazionale con un prezzo medio di 1,47 euro. A rivelarlo è uno studio del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), realizzato in collaborazione con Assoutenti, diffuso in occasione della Giornata Internazionale del Caffè. Secondo lo studio, bere un espresso al bar è diventato un lusso sempre meno alla portata, almeno rispetto al passato: confrontando i dati del 2021 con quelli aggiornati ad agosto 2025, il prezzo medio nazionale è passato da 1,04 euro a 1,25 euro, con un aumento del 20,6% in soli quattro anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

