Fermo neonata muore in culla a nove giorni dalla nascita | ipotesi Sids

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La piccola era tornata a casa con la madre dopo le dimissioni dal reparto maternità dell'ospedale di Ancona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fermo - neonata

fermo neonata muore cullaMuore una neonata di 9 giorni, la madre la trova senza vita nella culla - Fermo, la tragedia nell’appartamento dove mamma e figlia erano tornate dopo le dimissioni post parto dall’ospedale. Scrive msn.com

fermo neonata muore cullaNeonata trovata morta nella culla - Domenica, in occasione dei festeggiamenti per San Michele Arcangelo, il sindaco Marino Screpanti ha rivolto ... Come scrive lanuovariviera.it

