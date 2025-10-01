Fermato per un controllo dal baule spunta una mazza da baseball | Non so come ci è finita

Monzatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale lo ferma per un controllo e quando lo invita ad aprire il baule trova una mazza da baseball. “Non so come ci sia finita dentro”, è la risposta che il conducente dell'auto ha dato agli agenti. I controlliIl fatto è accaduto lunedì, 29 settembre, a Monza intorno alle 20.50. Gli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fermato - controllo

Fermato dai carabinieri per un controllo; trovato con hashish, marijuana e cocaina. Ha appena 15 anni. Arrestato dai militari a Fondi

Fermato per un controllo, aveva a suo carico un ordine di carcerazione per rapina e furto: 35enne in manette

Fermato al casello dell'A14 per un controllo: in auto 370 grammi di droga

Cerca Video su questo argomento: Fermato Controllo Baule Spunta