Fermato per un controllo dal baule spunta una mazza da baseball | Non so come ci è finita
La polizia locale lo ferma per un controllo e quando lo invita ad aprire il baule trova una mazza da baseball. “Non so come ci sia finita dentro”, è la risposta che il conducente dell'auto ha dato agli agenti. I controlliIl fatto è accaduto lunedì, 29 settembre, a Monza intorno alle 20.50. Gli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: fermato - controllo
Fermato dai carabinieri per un controllo; trovato con hashish, marijuana e cocaina. Ha appena 15 anni. Arrestato dai militari a Fondi
Fermato per un controllo, aveva a suo carico un ordine di carcerazione per rapina e furto: 35enne in manette
Fermato al casello dell'A14 per un controllo: in auto 370 grammi di droga
? Il giovane è stato fermato durante un controllo in via Sacco e Vanzetti. Sequestrate 34 dosi di droga - facebook.com Vai su Facebook
Fermato per un controllo mentre era seduto nei pressi di un'auto in piazza delle Cinque Scole al #Ghetto a #Roma, è stato poi trovato in possesso di un #coltello. L'uomo, uno straniero, è stato portato al commissariato Trevi per accertamenti e sarebbe un se - X Vai su X