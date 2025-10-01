Fermate tutto subito Allarme bomba polizia chiude l’evento più importante

Momenti di paura a Monaco di Baviera, dove nella mattinata di oggi le autorità hanno disposto la chiusura dell’area dell’Oktoberfest per un allarme bomba. L’annuncio è arrivato direttamente dal municipio della città tedesca, che in una nota ha comunicato: “La zona del festival rimarrà chiusa almeno fino alle 17”. Una misura drastica, presa dopo che la polizia ha segnalato “una minaccia imprecisata di esplosivi” proprio nelle ore in cui la capitale bavarese era gremita di turisti e visitatori per la celebre festa della birra. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, l’intervento delle forze dell’ordine non sarebbe stato limitato al perimetro del Theresienwiese, ma avrebbe coinvolto anche la zona di Lerchenau, nel nord della città, dove è in corso un’importante operazione congiunta di polizia e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it