Fermata bus a un chilometro dal centro di Villa Celiera dal coniglio regionale arriva il sì allo spostamento

"Una buona notizia per i cittadini e le cittadine di Villa Celiera: la mia risoluzione per spostare la fermata del trasporto pubblico in uno spazio più comodo e accessibile è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale", così il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Di.

Manduria: studenti pendolari di San Pancrazio Salentino, fermata a più di un chilometro: "Un disagio enorme" Solo un bus e una fermata a quasi due chilometri per gli studenti di San Pancrazio diretti a Manduria. Disagio per gli alunni, preoccup

Ma procediamo con ordine: nella grande fabbrica blu lavorano circa 5mila addetti, e per quanto Luxottica abbia potenziato nel tempo lo spazio dei parcheggi, mette anche a disposizione un servizio ...

Disabile costretta a camminare per quasi un chilometro, al buio, sotto la pioggia battente, perché l'autobus non ha rispettato la fermata.