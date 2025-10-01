Ferentino il parcheggio della stazione diventa a pagamento

L'Amministrazione Comunale di Ferentino comunica l'attivazione delle tariffe per la sosta presso il parcheggio Labrofico (foto allegata), situato in prossimità del casello autostradale.La delibera relativa alle nuove tariffe è stata approvata già nel novembre 2023, ma l'attivazione del servizio è.

Il parcheggio dei pendolari per Roma diventa a pagamento: "Vogliono fare cassa sulla pelle di noi lavoratori" - "Noi parcheggiamo qui la macchina ogni giorno per andare a Roma: vogliono fare cassa sulla pelle di noi lavoratori pendolari".

