Femminicidio Pinna la madre di Ragnedda | Non lo perdonerò mai merita l’inferno
“ Cinzia, perdonami per non averti salvata “. Lo ha detto Nicolina Giagheddu, madre di Emanuele Ragnedda, il 41enne reo confesso dell’omicidio di Cinzia Pinna, 33 anni, uccisa nella notte fra l’11 e il 12 settembre. La donna si è presentata davanti alla tenuta di Conca Entosa, in occasione di un nuovo sopralluogo degli inquirenti. “ Non conoscevo Cinzia, ma le chiedo comunque scusa. Sono venuta qui perché Conca Entosa è il mio cuore, Conca Entosa era di mio padre. Ho creduto nel progetto di mio figlio e gliel’ho affidata. In questo ho sbagliato”, ha affermato Nicolina Giagheddu, che ha detto che non è andata a trovare suo figlio, che non andrà e che “non si può perdonare se ha davvero fatto questo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
