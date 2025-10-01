Femminicidio Paupisi la figlia operata

Servizitelevideo.rai.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

8.24 E'in prognosi riservata, dopo un intervento chirurgico, la 17enne trovata in fin di vita nell'auto del padre. L'uomo ha ucciso la moglie, dopo una lite, ed è fuggito con i due figli: la 17enne ora in ospedale e il fratello di 15 anni, anche lui ucciso dal padre. Un grave trauma cranico per la ragazza, che è stata diverse ore sotto i ferri. Il femminicidio a Paupisi, nel Beneventano: la vittima 49enne uccisa a colpi di pietra. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: femminicidio - paupisi

Femminicidio a Paupisi: uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite

Femminicidio a Paupisi (Benevento): uccide la moglie a colpi di pietra davanti ai passanti | Assassino in fuga

Femminicidio a Paupisi: Elisa Polcino uccisa con una pietra, l’uomo è in fuga

femminicidio paupisi figlia operataFemminicidio a Benevento, Ocone confessa. I figli colpiti subito dopo aver ucciso la moglie - La figlia nelle stesse ore è stata trasferita al Neuromed di Pozzilli, in provincia di Isernia, per essere operata ... Da quotidiano.net

femminicidio paupisi figlia operataFemminicidio Paupisi, arrestato Salvatore Ocone: morto il figlio, la figlia in fin di vita - Uccide la moglie a colpi di pietra a Paupisi, fermato Salvatore Ocone: un figlio è morto, la figlia sarebbe in fin di vita. Lo riporta la7.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Paupisi Figlia Operata