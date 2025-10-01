Femminicidio Paupisi la figlia operata
8.24 E'in prognosi riservata, dopo un intervento chirurgico, la 17enne trovata in fin di vita nell'auto del padre. L'uomo ha ucciso la moglie, dopo una lite, ed è fuggito con i due figli: la 17enne ora in ospedale e il fratello di 15 anni, anche lui ucciso dal padre. Un grave trauma cranico per la ragazza, che è stata diverse ore sotto i ferri. Il femminicidio a Paupisi, nel Beneventano: la vittima 49enne uccisa a colpi di pietra. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
