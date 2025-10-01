Femminicidio nel Beneventano l' uomo fermato ha ammesso gli omicidi

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvatore Ocone è accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

femminicidio nel beneventano l uomo fermato ha ammesso gli omicidi

© Tgcom24.mediaset.it - Femminicidio nel Beneventano, l'uomo fermato ha ammesso gli omicidi

In questa notizia si parla di: femminicidio - beneventano

Femminicidio nel beneventano: uccisa a colpi di pietra in strada, ricercato il marito Vittima 49enne

Femminicidio a colpi di pietra a Paupisi nel Beneventano

Femminicidio nel Beneventano, 58enne uccide la moglie a colpi di pietra

femminicidio beneventano uomo fermatoFemminicidio nel Beneventano, l'uomo ha ammesso omicidi - Ha ammesso tutto Salvatore Ocone, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne nel Beneventano. Lo riporta msn.com

femminicidio beneventano uomo fermatoFemminicidio nel beneventano, fermato il marito. Ha ucciso uno dei figli, l'altro è grave in ospedale - Erano nell'auto in cui è stato fermato Salvatore Ocone, i due figli di 15 e 16 anni di Elisa Polcino, la 49enn ... Secondo lostrillone.tv

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Beneventano Uomo Fermato