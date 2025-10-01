Femminicidio nel Beneventano l' uomo fermato ha ammesso gli omicidi | Mia moglie era troppo aggressiva

Salvatore Ocone è accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne.

Femminicidio nel beneventano: uccisa a colpi di pietra in strada, ricercato il marito Vittima 49enne

Femminicidio a colpi di pietra a Paupisi nel Beneventano

Femminicidio nel Beneventano, 58enne uccide la moglie a colpi di pietra

Femminicidio nel beneventano, fermato il marito. Ha ucciso uno dei figli, l'altro è grave in ospedale - Erano nell'auto in cui è stato fermato Salvatore Ocone, i due figli di 15 e 16 anni di Elisa Polcino, la 49enn

Femminicidio nel Beneventano, svolta drammatica: anche il figlio è morto - Drammatica svolta nelle indagini sulla morte Elisa Polcino, 49 anni, uccisa a colpi di pietra a Paupisi, un paese in provincia di Benevento.