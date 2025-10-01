Femminicidio figlio 23enne in Molise dalla sorella | lutto cittadino a Paupisi
Tempo di lettura: < 1 minuto Mario Ocone, 23 anni, il figlio maggiorenne di Elisa Polcino, uccisa ieri dal marito Salvatore Ocone, è giunto nella tarda serata nella villetta di Paupisi, dove ad accoglierlo ha trovato i carabinieri e i suoi familiari. Il ragazzo, descritto come un giovane introverso, è giunto da Rimini dove aveva trovato lavoro dopo il conseguimento del diploma presso l’Istituto Alberghiero di Castelvenere. Frastornato e scioccato ha chiesto subito notizie sulle condizioni della sorella, l’unica sopravvissuta alla strage. Mario, che non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ha trascorso la notte in casa del nonno materno e della zia (la sorella della madre, ndr) ed oggi, di buon mattino, è partito alla volta di Pozzilli, in provincia di Isernia, per recarsi dalla sorella ricoverata in gravi condizioni all’ospedale “Neuromed”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
