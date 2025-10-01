Femminicidio di Elisa Polcino la corsa disperata del terzo figlio da Rimini | Non credevo papà potesse farlo

Benevento, 1 ottobre 2025 – Cala la sera e il buio porta con sé il peso di una tragedia enorme. Dopo una fuga durata quasi 12 ore, l’auto di Salvatore Ocone viene finalmente individuata a Ferrazzano, in contrada Sambuco, sulla strada che conduce a Campobasso, a 70 chilometri da Paupisi. A rintracciarlo sono state le telecamere di sorveglianza installate lungo la Provinciale molisana e un elicottero impegnato nelle ricerche. È un angolo isolato di campagna, nascosto dietro una pila di balle di fieno, dove si consuma l’ultimo dramma di questa giornata infernale. Dentro l’abitacolo, la s cena è atroce e fa gelare il sangue: il figlio maschio, quindicenne, è morto; la sorella di sedici anni, è in condizioni gravissime, trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

