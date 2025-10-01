Femminicidio di Elisa Polcino la corsa disperata del terzo figlio da Rimini | Non credevo papà potesse farlo
Benevento, 1 ottobre 2025 – Cala la sera e il buio porta con sé il peso di una tragedia enorme. Dopo una fuga durata quasi 12 ore, l’auto di Salvatore Ocone viene finalmente individuata a Ferrazzano, in contrada Sambuco, sulla strada che conduce a Campobasso, a 70 chilometri da Paupisi. A rintracciarlo sono state le telecamere di sorveglianza installate lungo la Provinciale molisana e un elicottero impegnato nelle ricerche. È un angolo isolato di campagna, nascosto dietro una pila di balle di fieno, dove si consuma l’ultimo dramma di questa giornata infernale. Dentro l’abitacolo, la s cena è atroce e fa gelare il sangue: il figlio maschio, quindicenne, è morto; la sorella di sedici anni, è in condizioni gravissime, trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: femminicidio - elisa
Femminicidio a Paupisi: Elisa Polcino uccisa con una pietra, l’uomo è in fuga
La 49enne Elisa Polcino uccisa a colpi di pietra: terribile femminicidio a Benevento. Il marito è in fuga
Da Eliza Stefania Feru a Elisa Polcino, una lunga scia di sangue: oltre 60 vittime di femminicidio in Italia
È stato fermato a Ferrazzano, in provincia di Campobasso, Salvatore Ocone, agricoltore 58enne che ha ucciso a pietrate la moglie Elisa Polcino a Paupisi, nel Beneventano, e poi è fuggito per finire anche i suoi figli. Il femminicidio si sarebbe verificato nella no - facebook.com Vai su Facebook
#Juorno #femminicidio a #Paupisi, #scomparsi anche i due #figli di #ElisaPolcino - X Vai su X
Elisa Polcino uccisa nel sonno? L'ipotesi di una cugina sul femminicidio di Paupisi: "Lei era su un fianco" - Elisa Polcino potrebbe essere stata uccisa nel sonno: l'ipotesi di una cugina della vittima sul femminicidio di Paupisi e la depressione di Ocone ... Secondo virgilio.it
Fermato a Campobasso l’autore del femminicidio a Paupisi: morto uno dei figli - Femminicidio a Paupisi: Elisa Polcino uccisa dal marito, uno dei figli perde la vita durante la fuga del padre. Lo riporta notizie.it