Femminicidio Benevento rilievi sul luogo del fermo di Ocone

Nel Beneventano un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne, ricoverata in ospedale a Pozzilli per essere operata. Le autorità sono hanno raggiunto il luogo dove è avvenuto il fermo dell’uomo per compiere i rilievi necessari. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

La figlia nelle stesse ore è stata trasferita al Neuromed di Pozzilli, in provincia di Isernia, per essere operata

