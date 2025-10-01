Femminicidio Benevento rilievi sul luogo del fermo di Ocone
Nel Beneventano un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne, ricoverata in ospedale a Pozzilli per essere operata. Le autorità sono hanno raggiunto il luogo dove è avvenuto il fermo dell’uomo per compiere i rilievi necessari. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: femminicidio - benevento
Benevento, l'ombra della depressione sul femminicidio: «Una volta lui si era denudato in piazza» | In fin di vita la figlia di 16 anni - X Vai su X
Poco prima delle 23 il corpo del ragazzo ucciso dal padre dopo il femminicidio di Benevento è stato portato via dalle campagne di Ferrazzano dove l’uomo è stato fermato dai carabinieri. Sul posto il medico legale ha eseguito l’ispezione cadaverica. Un carro - facebook.com Vai su Facebook
