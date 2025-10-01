Femminicidio Benevento arrestato il marito di Elisa Polcino | aveva con sé due dei suoi figli uno di loro è morto

Dopo ore di ricerche, i carabinieri sono riusciti a rintracciare Salvatore Ocone, che è stato fermato vicino a Campobasso. L’uomo è accusato del femminicidio di sua moglie, la quarantanovenne Elisa Polcino, morta a Paupisi, in provincia di Benevento. Dopo l’omicidio, si è dato alla fuga, portando con sé due dei suoi tre figli, un ragazzo di quindici anni -che è stato trovato senza vita dagli agenti- e una ragazza di sedici anni, gravemente ferita. La giovane è stata trasportata d’urgenza dal Cardarelli di Campobasso al Neuromed di Pozzilli, in provincia di Isernia, per essere operata. Il terzo figlio, maggiorenne, era fuori città per lavoro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

