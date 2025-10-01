Femminicidio a Benevento Ocone confessa I figli colpiti subito dopo aver ucciso la moglie

Roma, 1 ottobre 2025 - Salvatore Ocone, l'uomo che a Paupisi ha ucciso la moglie Elisa Polcino e il figlio e ha ferito gravemente la figlia, ha confessato, ha fatto sapere il procuratore di Benevento, Gianfranco Scarfò, prima di lasciare nella notte la caserma dei carabinieri di Campobasso. il luogo dove le forze dell'ordine hanno fermato Salvatore Ocone, il 58 enne di Paupisi (Benevento) accusato di aver ucciso all'alba nel suo letto la moglie, Elisa Polcino di 49, colpendola alla testa con forse una pietra. Nell'auto è stato rinvenuto anche il cadavere del figlio, Campobasso, 30 settembre 2025 ANSA Enzo Luongo Ocone, catturato in Molise dopo 12 ore di fuga, avrebbe ucciso il figlio 15enne e ferito la figlia 16enne subito dopo aver ucciso la moglie 49enne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Femminicidio a Benevento, Ocone confessa. I figli colpiti subito dopo aver ucciso la moglie

In questa notizia si parla di: femminicidio - benevento

Femminicidio a Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra in strada: uomo in fuga

Femminicidio a Paupisi (Benevento): uccide la moglie a colpi di pietra davanti ai passanti | Assassino in fuga

Uccide la moglie 49enne a colpi di pietra in strada e fugge, femminicidio a Paupisi (Benevento). Marito ricercato

Poco prima delle 23 il corpo del ragazzo ucciso dal padre dopo il femminicidio di Benevento è stato portato via dalle campagne di Ferrazzano dove l’uomo è stato fermato dai carabinieri. Sul posto il medico legale ha eseguito l’ispezione cadaverica. Un carro - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - Nuovo #femminicidio a #Benevento. #Donna uccisa a colpi di pietra #30settembre #Tv2000 #violenzasulledonne @tg2000it - X Vai su X

Salvatore Ocone confessa: «Li ho uccisi io». I figli colpiti a sassate dopo la moglie, poi caricati in auto. La 16enne lotta tra la vita e la morte - Ha ammesso ogni responsabilità Salvatore Ocone, l’uomo di 58 anni accusato di aver massacrato la moglie e il figlio quindicenne, riducendo in fin di vita anche l’altra figlia ... Riporta leggo.it

Femminicidio nel Beneventano, due ore e mezzo di interrogatorio: Salvatore Ocone confessa tutto - L’uomo è accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne ... msn.com scrive