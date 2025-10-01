Femminicidio a Benevento confessa l’uomo che ha ucciso moglie e figlio

La cronaca con il femminicidio nel beneventano. Ha confessato Salvatore Ocone, fermato ieri sera, con l’accusa di duplice omicidio: quello della moglie e del figlio di 15 anni. Sarà lutto cittadino, a Paupisi, nel giorno dei funerali. Sevizio di David Murgia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Femminicidio a Benevento, confessa l’uomo che ha ucciso moglie e figlio

