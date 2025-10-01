Femminicidio a Benevento confessa l’uomo che ha ucciso moglie e figlio

Tv2000.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cronaca con il femminicidio nel beneventano. Ha confessato Salvatore Ocone, fermato ieri sera, con l’accusa di duplice omicidio: quello della moglie e del figlio di 15 anni. Sarà lutto cittadino, a Paupisi, nel giorno dei funerali. Sevizio di David Murgia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

femminicidio a benevento confessa l8217uomo che ha ucciso moglie e figlio

© Tv2000.it - Femminicidio a Benevento, confessa l’uomo che ha ucciso moglie e figlio

In questa notizia si parla di: femminicidio - benevento

Femminicidio a Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra in strada: uomo in fuga

Femminicidio a Paupisi (Benevento): uccide la moglie a colpi di pietra davanti ai passanti | Assassino in fuga

Uccide la moglie 49enne a colpi di pietra in strada e fugge, femminicidio a Paupisi (Benevento). Marito ricercato

femminicidio benevento confessa l8217uomoFemminicidio a Benevento, Ocone confessa. I figli colpiti subito dopo aver ucciso la moglie - La figlia nelle stesse ore è stata trasferita al Neuromed di Pozzilli, in provincia di Isernia, per essere operata ... Da quotidiano.net

femminicidio benevento confessa l8217uomoFemminicidio nel Beneventano, due ore e mezzo di interrogatorio: Salvatore Ocone confessa tutto - L’uomo è accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Benevento Confessa L8217uomo